Ринковий індекс Dow Jones зріс на 0,6% та встановив новий рекорд
Затвердження найбільшого в історії США пакету допомоги економіці спричинило стрімке зростання на ринках, повідомляє "Економічна правда".
Індекс The Nasdaq Composite, що враховує акції найбільших гравців технологічного ринку, піднявся на 2,5% до 13,398.67 пунктів. Зокрема, акції Tesla зросли на 4.7%, а Apple, Facebook, Alphabet and Netflix зросли принаймні на 3% кожен.
Інший індекс, S&P 500, піднявся на 1% до 3,939.34 на закритті, чим "побив" попередній рекорд лютого.
The Dow Jones Industrial Average збільшився на 188.57 пунктів, або 0.6%, до 32485.59, що є найвищим показником за весь час.
Фото: Економічна правда
Нагадаємо, що Конгрес США затвердив пакет економічної підтримки, за яким більшість американців отримає по 1400 доларів. Очікувалося, що президент підпише антикризовий пакет у п’ятницю, 12 березня, але керівник апарату Білого дому Рон Клейн заявив, що ці плани було змінено.
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