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Ринок акцій США на закритті відмітився зростанням

На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі, Dow Jones виріс на 9,36%, індекс S&P 500 піднявся на 9,29%, індекс NASDAQ Composite подорожчав на 9,35%
На фондовій біржі NASDAQ 2029 компаній подорожчали, 702 знизилися, a 34 залишилися на рівні попереднього закриття.
Ринок акцій США на закритті відмітився зростанням Фото: Економічна правда

Фондовий ринок США завершив торги п'ятниці зростанням за рахунок зміцнення секторів фінансів, технологій, нафти і газу.

Про це свідчать дані торгів, повідомляє "Економічна правда".

На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі, Dow Jones виріс на 9,36%, індекс S&P 500 піднявся на 9,29%, індекс NASDAQ Composite подорожчав на 9,35%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість  паперів що подорожчали (2497 - ЕП) перевищила кількість, які закрились, в мінусі (431 - ЕП). На фондовій біржі NASDAQ  2029 компаній подорожчали, 702 знизилися, a 34 залишилися на рівні попереднього закриття.

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14 03 2020 11:57
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