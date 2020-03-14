БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНа фондовій біржі NASDAQ 2029 компаній подорожчали, 702 знизилися, a 34 залишилися на рівні попереднього закриття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ринок акцій США на закритті відмітився зростанням
На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі, Dow Jones виріс на 9,36%, індекс S&P 500 піднявся на 9,29%, індекс NASDAQ Composite подорожчав на 9,35%
Фото: Економічна правда
Фондовий ринок США завершив торги п'ятниці зростанням за рахунок зміцнення секторів фінансів, технологій, нафти і газу.
Про це свідчать дані торгів, повідомляє "Економічна правда".
На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі, Dow Jones виріс на 9,36%, індекс S&P 500 піднявся на 9,29%, індекс NASDAQ Composite подорожчав на 9,35%.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість паперів що подорожчали (2497 - ЕП) перевищила кількість, які закрились, в мінусі (431 - ЕП). На фондовій біржі NASDAQ 2029 компаній подорожчали, 702 знизилися, a 34 залишилися на рівні попереднього закриття.
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