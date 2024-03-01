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Рютте і Зеленський домовилися прискорити процес передачі F-16 Україні

01 березня 2024, 20:57
Рютте і Зеленський домовилися прискорити процес передачі F-16 Україні
Defensie.nl
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський домовилися про прискорення процесу постачання в Україну західних винищувачів F-16.

Про це повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс

"Щодо F-16: ми йдемо за графіком. Це означає, що пізніше цього року вони будуть на українському небі", - заявив Рютте.

Він додав, що ще багато чого потрібно зробити, і одна з речей, щодо якої ми погодилися сьогодні, - це прискорити цей процес у тому сенсі, що нам потрібно переконатися, що не буде жодних перешкод, які зможуть спричинити затримки.

"Ми обговорили можливості - як саме прискорити цей процес. Тому ми попросимо наші міністерства оборони попрацювати над цим разом із нашими партнерами, такими як Норвегія, Бельгія та іншими країнами, що входять до коаліції F-16. Тому що Україна потребує цієї переваги в повітрі так швидко, як необхідно", - підсумував Марк Рютте.

Нагадаємо, що сьогодні в Харкові Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами.
 
зеленськийF-16Рютте

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