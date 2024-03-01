Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами

Сьогодні в Харкові президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню угоду про безпекове співробітництво між Україною і Нідерландами.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

"Угода передбачає надання Нідерландами 2 мільярдів євро військової допомоги у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років", - написано на урядовому сайті.

Документ визначає пріоритети надання допомоги в сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських і далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил, додав голова держави.

"Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО", - сказав Зеленський.

Крім того, документ визначає механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.