Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами
Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
"Угода передбачає надання Нідерландами 2 мільярдів євро військової допомоги у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років", - написано на урядовому сайті.
Документ визначає пріоритети надання допомоги в сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських і далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил, додав голова держави.
"Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО", - сказав Зеленський.
Крім того, документ визначає механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.