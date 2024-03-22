Рютте оголосив про відправку Україні великої кількості боєприпасів найближчим часом

Завдяки ініціативі Чехії незабаром в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів.

Про це Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте написав в соцмережі X (Twitter).

"Завдяки ініціативі Чеської Республіки, найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів. У наступні тижні й місяці ми продовжимо робити все можливе, щоб підтримати Україну, надаючи пріоритет артилерії й протиповітряній обороні", - йдеться в дописі.

Він також сказав, що сьогодні він провів переговори з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою і прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Вони обговорили постачання Україні боєприпасів.

Днями ми повідомили, що Чехія наразі доставила в Україну 300 тисяч снарядів.