Рютте оголосив про відправку Україні великої кількості боєприпасів найближчим часом
Про це Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте написав в соцмережі X (Twitter).
"Завдяки ініціативі Чеської Республіки, найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів. У наступні тижні й місяці ми продовжимо робити все можливе, щоб підтримати Україну, надаючи пріоритет артилерії й протиповітряній обороні", - йдеться в дописі.
Він також сказав, що сьогодні він провів переговори з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою і прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Вони обговорили постачання Україні боєприпасів.
Днями ми повідомили, що Чехія наразі доставила в Україну 300 тисяч снарядів.