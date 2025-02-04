Рютте підкреслив роль США у безпеці Європи в умовах війни в Україні

Причиною цьому є й війна в Україні, розв'язана росіянами.

НАТО як організація не впорається із захистом Європи без залучення США. Таку думку висловив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте під час спільної з британським прем’єром Кіром Стармером пресконференції, передає "Голос Америки".

"НАТО, чи як там ця організація тоді називатиметься, без США – з багатьох причин вона не працюватиме", – відповів Рютте на запитання про те, чи варто Європі почати планувати власну майбутню оборону, яка б, можливо, не включала Сполучені Штати, з огляду на нещодавні зауваження президента Дональда Трампа щодо бажання придбати Гренландію, а також запровадження ним тарифів проти Канади.

Однією з підстав для цього Рютте вважає широкомасштабну війну рф проти України. Адже ситуація в Україні, за словами генсека НАТО, має геополітичний масштаб і наслідки будуть відчутними далеко за межами країни.

"Якщо дивитися на Україну, то це не тільки Україна і росія. Тут все досить погано. Це геополітичне явище, яке триває. І США це усвідомлюють, і європейська сторона НАТО це усвідомлює. Це Китай, Північна Корея, Іран – усі вони пов’язані з росією. Тож це геополітичне явище, яке зараз відбувається в Україні. Тому Україна має перемогти не лише заради України насамперед, а й через геополітичні наслідки. Я знаю, що таке саме мислення все ще поширене в США, в тому числі в Білому домі", – зазначив Рютте.

Президент США Дональд Трамп тисне на союзників по НАТО з вимогою підвищити оборонні витрати до 5% ВВП — такого показника поки не досягла жодна з 32 країн Альянсу, включно зі Штатами. Деякі аналітики та чиновники вважають, що витрати у 5% ВВП на оборону можуть бути політично та економічно неможливими майже для всіх членів НАТО, оскільки це вимагатиме мільярдів доларів додаткового фінансування.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Захід повинен уникати проявів слабкості перед росією та готуватися до можливих загроз, аби не допустити подальших агресивних кроків з боку москви.