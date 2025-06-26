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ПОЛІТИКА

Рютте пояснив свій жарт про "татка" під час виступу з Трампом

26 червня 2025, 12:12
Рютте пояснив свій жарт про
Генсек НАТО заявив, що використав їх у жартівливій формі.

Генсек НАТО Марк Рютте пояснив свій коментар, який він зробив під час пресконференції з президентом Дональдом Трампом.

За його словами, він не вважає лідера США "татком" та сказав це жартома, передає The Hill.

"Я не називав його "татком". Я сказав, що іноді в Європі я чую, як країни кажуть: "Гей, Марку, чи залишаться США з нами?" І я сказав, що це звучить трохи як маленька дитина, яка запитує свого татка: "Гей, ти все ще залишаєшся з родиною?" Тож у цьому сенсі я використав "татко" — не те щоб я називав президента Трампа татком", — заявив Рютте.

У середу Рютте використав слово "татко", описуючи реакцію Трампа на конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Він заявляв, що "іноді таткові потрібно використовувати ненормативну лексику". Це викликало жарти з боку і самого американського лідера.

"Він сказав це дуже ніжно: "Татку, ти мій татко", — казав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп похвалився повідомленням від генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в якому той привітав його з "рішучими діями" щодо Ірану та досягненням згоди між усіма союзниками Альянсу щодо збільшення оборонних витрат.

НАТОДональд ТрампМарк Рютте

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