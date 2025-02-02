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ПОЛІТИКА

Рютте: Україна має бути в найкращому становищі перед переговорами з рф

02 лютого 2025, 17:43
Рютте: Україна має бути в найкращому становищі перед переговорами з рф
Фото: REUTERS
Рютте також описав кроки, які дозволять цього досягти.

На момент поновлення переговорів із рф, необхідно, щоб Україна перебувала "у найкращому можливому становищі". А для цього потрібна постійна підтримка.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише Bild.

"Давайте не будемо наївними щодо путіна. Варто тільки подивитися, що сталося в Бучі. Тому, якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи, ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України", - вважає він.

Рютте також описав кроки, які дозволять цього досягти.

"Крок перший: ми повинні забезпечити, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі. Ми повинні продовжувати підтримувати їх (українців, - ред) зброєю та навчати солдатів. І якщо вони одного разу хочуть домовитися про мир, вони повинні посадити путіна за стіл переговорів", - сказав генсек НАТО.

При цьому Рютте не зміг точно описати, як триватимуть ці дискусії.

"У мене вже є ідеї, як може виглядати ця композиція. Але ми не хочемо зробити путіна розумнішим, ніж він є. Ми відкриємо з цього маленький секрет. Тільки кінець відомий: після цього путін ніколи більше не спробує", - запевнив він.

Нагадаємо, Рютте заявив, що Захід повинен уникати проявів слабкості перед росією та готуватися до можливих загроз, аби не допустити подальших агресивних кроків з боку москви.

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