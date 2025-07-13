Рютте завтра відвідає Трампа у Вашингтоні

У нього заплановано багато зустрічей із топ посадовцями.

Генсек НАТО Марк Рютте вирушить до США на початку наступного тижня.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Завтра, 14 липня, Рютте відвідає Вашингтон із дводенним візитом.

Під час свого візиту генсек зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони США Пітом Гегсетом і членами Конгресу.

Нещодавно під час саміту НАТО Рютте прокоментував висловлювання Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з дітьми, що б'ються, і заявив, що обидві сторони порушили перемир'я.

Раніше генсек НАТО закликає Вашингтон до "гнучкості" для відновлення поставок зброї Києву.