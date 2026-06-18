Рютте вирушить до Вашингтона перед самітом НАТО на тлі напруженості зі США

Однією з ключових тем переговорів стане відновлення безпеки судноплавства через Ормузьку протоку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня відвідає Вашингтон напередодні липневого саміту Альянсу в Анкарі.

Про це він повідомив журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає Euronews.

Візит відбудеться на тлі напруженості у відносинах між США та європейськими союзниками після критики президента Дональда Трампа на адресу країн НАТО через їхню відмову підтримати американські військові дії проти Ірану. За даними видання, союзники прагнуть знизити рівень трансатлантичних суперечностей перед самітом Альянсу.

Однією з ключових тем переговорів стане відновлення безпеки судноплавства через Ормузьку протоку після досягнення домовленостей між США та Іраном. Рютте заявив, що відкриття протоки для вільного проходу суден стане важливим кроком для стабільності регіону, а низка союзників уже готова долучитися до відповідних зусиль.

За інформацією джерел у НАТО, мирна угода між Вашингтоном і Тегераном покращила атмосферу напередодні саміту та знизила ризик конфлікту між Трампом і європейськими лідерами. Очікується, що під час зустрічі в Анкарі союзники погодять подальше збільшення оборонних витрат і розширення виробництва озброєнь.