Саакашвілі: люди Путіна вимагають від Зеленського не пускати мене в Україну

Слід зазначити, що спочатку в пості Саакашвілі було написано "представники Порошенка"

Екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявляє, що представники президента РФ Володимира Путіна через посередників вимагають у новообраного президента Володимира Зеленського не пускати його в Україну.

"Хто радить майбутньому президенту України повернути мені громадянство? Путін? Це той Путін, який у грудні 2017 року на прес-конференції гучно вимагав у Порошенка видворити мене з України (що Порошенко і зробив через місяць)", - написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяву Путіна, який запропонував Зеленському повернути Саакашвілі українське громадянство.

За його словами, саме Путін зажадав від Порошенка не запрошувати його на інавгурацію в 2014 році.

"Тепер представники Путіна через посередників вимагають у Зеленського не тільки не повертати мені громадянство, але також ставлять категоричною умовою не пускати мене в Україну", - заявив політик.

"Точно таку вимогу, не пускати мене до країни, ви пред'явили не тільки владі Грузії, але також Туреччини, Вірменії та Азербайджану. І, за моєю інформацією, саме це ви обговорювали з президентом Туреччини Ердоганом у 2016 році під час саміту щодо примирення в Росії", - додав Саакашвілі.

Він назвав Путіна "новоспеченим тролем" і заявив, що бачить прийоми його політики подвійних стандартів - "вимагати від опонента Володимира Зеленського, який так сильно вам відповів своєю заявою на вашу роздачу російських паспортів на окупованій частині Донбасу, мого повернення, сподіваючись, що він побоїться це зробити".

"Тепер це не ваша справа! Ми з українцями розберемося самі!", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін запропонував обраному президенту Володимиру Зеленському повернути українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі.