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Саакашвілі отримав документи для повернення в Україну

Документ він отримав у будівлі посольства України у Варшаві
Колишній глава Одеської облдержадміністрації та екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав посвідчення особи для повернення в Україну.
Саакашвілі отримав документи для повернення в Україну Фото: ЕРА

За його словами, документ він отримав у будівлі посольства України у Варшаві.

"А зараз до аеропорту і в Київ", - додав Саакашвілі й провів відеотрансляцію з аеропорту у Facebook.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

 
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29 05 2019 15:33
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