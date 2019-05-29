Саакашвілі отримав документи для повернення в Україну Документ він отримав у будівлі посольства України у Варшаві

Колишній глава Одеської облдержадміністрації та екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав посвідчення особи для повернення в Україну.

Фото: ЕРА

За його словами, документ він отримав у будівлі посольства України у Варшаві. "А зараз до аеропорту і в Київ", - додав Саакашвілі й провів відеотрансляцію з аеропорту у Facebook. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

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