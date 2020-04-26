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Саакашвілі про важливість співпраці з МВФ: Це штучне дихання для економіки

Експрезидент Грузії та кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра Міхеїл Саакашвілі порівняв співпрацю з Міжнародним валютним фондом з апаратом штучного дихання для української економіки.

Про це політик сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає "Укрінформ".

"Наразі МВФ - це штучне дихання. Це не від хорошого життя. Якби ми були здоровими, то нам би не був потрібен МВФ. І треба від цього апарату відходити, але зараз нам треба вижити і віддихатися", - наголосив Саакашвілі.

Як повідомляв "Укрінформ", напередодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Саакашвілі і запропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому запропонували посаду віцепрем'єра з питань реформ. У п'ятницю, 24 квітня, він зустрівся з народними депутатами з фракції "Слуга народу".

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко прогнозував, що голосування за кандидатуру Саакашвілі в Раді може відбутися 28-29 квітня.

Нагадаємо, що Україна переживе відсутність кредиту МВФ, однак матиме великі проблеми в економіці
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26 04 2020 15:20
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