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Саакашвілі закликав "усі демократичні сили" підтримати Зеленського без умов

"Зараз поразка Порошенка і його кліки - це приголомшливий шанс для України"
Екс-президент Грузії, колишній губернатор Одеської області, видворений з України, Міхеїл Саакашвілі, закликав усі демократичні сили підтримати кандидатуру Володимира Зеленського без всяких умов.
Саакашвілі закликав "усі демократичні сили" підтримати Зеленського без умов Фото: ria.ru

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook після оприлюднення результатів екзит-полів, згідно з якими Зеленський набирає найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

"Володимир Зеленський - наступний президент України! Закликаю всі демократичні сили його підтримати без будь-яких попередніх умов. Зараз поразка Порошенка і його кліки - це приголомшливий шанс для України. Рух Нових Сил буде битися проти фальсифікацій і за перемогу президента Зеленського!", - написав Саакашвілі.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.

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31 03 2019 21:04
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