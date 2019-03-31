Саакашвілі закликав "усі демократичні сили" підтримати Зеленського без умов
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook після оприлюднення результатів екзит-полів, згідно з якими Зеленський набирає найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.
"Володимир Зеленський - наступний президент України! Закликаю всі демократичні сили його підтримати без будь-яких попередніх умов. Зараз поразка Порошенка і його кліки - це приголомшливий шанс для України. Рух Нових Сил буде битися проти фальсифікацій і за перемогу президента Зеленського!", - написав Саакашвілі.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.
Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.
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