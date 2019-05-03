ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія скасувала реєстрацію Андрія Садового кандидатом у президенти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Садового вже зняли з виборів
Залишилося 43 претенденти на президентське крісло
Фото:112.ua
Рішення ухвалили одностайно, повідомляє громадська організація "Опора".
Комісія також зобов'язала Андрія Садового повернути посвідчення кандидата.
Відтак, залишилося 43 претенденти на президентське крісло.
Після мера Львова про зняття своєї кандидатури заявляв і колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.
Доля Гнапа поки не вирішена, повідомив "Українській правді" речник ЦВК Костянтин Хівренко.
Нагадаємо, що кандидати у президенти України - міський голова Львова Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко 1 березня об'єднали свої зусилля на президентських виборах.
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05 03 2019 17:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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