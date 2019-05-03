Садового вже зняли з виборів Залишилося 43 претенденти на президентське крісло

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Андрія Садового кандидатом у президенти.

Фото:112.ua

Рішення ухвалили одностайно, повідомляє громадська організація "Опора". Комісія також зобов'язала Андрія Садового повернути посвідчення кандидата. Відтак, залишилося 43 претенденти на президентське крісло. Після мера Львова про зняття своєї кандидатури заявляв і колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. Доля Гнапа поки не вирішена, повідомив "Українській правді" речник ЦВК Костянтин Хівренко. Нагадаємо, що кандидати у президенти України - міський голова Львова Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко 1 березня об'єднали свої зусилля на президентських виборах.

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