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Садового вже зняли з виборів

Залишилося 43 претенденти на президентське крісло
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Андрія Садового кандидатом у президенти.
Садового вже зняли з виборів Фото:112.ua

Рішення ухвалили одностайно, повідомляє громадська організація "Опора".

Комісія також зобов'язала Андрія Садового повернути посвідчення кандидата.

Відтак, залишилося 43 претенденти на президентське крісло.

Після мера Львова про зняття своєї кандидатури заявляв і колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

Доля Гнапа поки не вирішена, повідомив "Українській правді" речник ЦВК Костянтин Хівренко.  

Нагадаємо, що кандидати у президенти України - міський голова Львова Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко 1 березня об'єднали свої зусилля на президентських виборах.

 

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05 03 2019 17:09
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