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Садовий і Гриценко підписали угоду про вибори, - ДОКУМЕНТ

"Те, що у формуванні уряду ми будемо спільно брати участь, це очевидно"
Кандидат у президенти Анатолій Гриценко і мер Львова Андрій Садовий підписали угоду з приводу об'єднання на виборах. Згідно з документом, Садовий знімається з виборів на користь Гриценка, а Гриценко зобов'язується "бути чесним".
Садовий і Гриценко підписали угоду про вибори, - ДОКУМЕНТ Фото: Радіо НВ

Обидва кандидати запевняють, що жодних інших умов зняття Садового на користь Гриценка немає. 

"Ми не ділили посад. Це не під президентські вибори, це заради України. Але те, що у формуванні уряду ми будемо спільно брати участь, це абсолютно очевидно", - заявили на спільній прес-конференції у штабі Садового в Києві, інформує LB.ua.

Садовий тим часом сказав, що "Самопоміч" буде брати активну участь у парламентських виборах і стане платформою для об'єднання інших сил.

Мер Львова зазначив, що підтримує Гриценка, бо той "декларує бути чесним і служити українському народу". "Я вірю, що ці слова будуть реалізовані", - сказав він.

Гриценко додав, що у нього із Садовим однакові "базові підходи". Він також сказав, що матиме переговори з іще одним кандидатом про об'єднання.

Нагадаємо, 1 березня Андрій Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента на користь Анатолія Гриценка. 5 березня ЦВК офіційно зняла його з виборів.

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07 03 2019 13:20
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