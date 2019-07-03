Садовий і Гриценко підписали угоду про вибори, - ДОКУМЕНТ
Обидва кандидати запевняють, що жодних інших умов зняття Садового на користь Гриценка немає.
"Ми не ділили посад. Це не під президентські вибори, це заради України. Але те, що у формуванні уряду ми будемо спільно брати участь, це абсолютно очевидно", - заявили на спільній прес-конференції у штабі Садового в Києві, інформує LB.ua.
Садовий тим часом сказав, що "Самопоміч" буде брати активну участь у парламентських виборах і стане платформою для об'єднання інших сил.
Мер Львова зазначив, що підтримує Гриценка, бо той "декларує бути чесним і служити українському народу". "Я вірю, що ці слова будуть реалізовані", - сказав він.
Гриценко додав, що у нього із Садовим однакові "базові підходи". Він також сказав, що матиме переговори з іще одним кандидатом про об'єднання.
Нагадаємо, 1 березня Андрій Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента на користь Анатолія Гриценка. 5 березня ЦВК офіційно зняла його з виборів.
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