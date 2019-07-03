Садовий і Гриценко підписали угоду про вибори, - ДОКУМЕНТ

"Те, що у формуванні уряду ми будемо спільно брати участь, це очевидно"

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко і мер Львова Андрій Садовий підписали угоду з приводу об'єднання на виборах. Згідно з документом, Садовий знімається з виборів на користь Гриценка, а Гриценко зобов'язується "бути чесним".

Обидва кандидати запевняють, що жодних інших умов зняття Садового на користь Гриценка немає.

"Ми не ділили посад. Це не під президентські вибори, це заради України. Але те, що у формуванні уряду ми будемо спільно брати участь, це абсолютно очевидно", - заявили на спільній прес-конференції у штабі Садового в Києві, інформує LB.ua.

Садовий тим часом сказав, що "Самопоміч" буде брати активну участь у парламентських виборах і стане платформою для об'єднання інших сил.

Мер Львова зазначив, що підтримує Гриценка, бо той "декларує бути чесним і служити українському народу". "Я вірю, що ці слова будуть реалізовані", - сказав він.

Гриценко додав, що у нього із Садовим однакові "базові підходи". Він також сказав, що матиме переговори з іще одним кандидатом про об'єднання.

Нагадаємо, 1 березня Андрій Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента на користь Анатолія Гриценка. 5 березня ЦВК офіційно зняла його з виборів.