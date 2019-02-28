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Садовий не виключає зняття своєї кандидатури на користь іншого кандидата, - ОНОВЛЕНО

Раніше політик категорично відкидав такий розвиток подій
Кандидат в президенти та лідер парії "Самопоміч" Андрій Садовий не виключає об'єднання з іншим кандидатом та зняття своєї кандидатури на його користь.
Садовий не виключає зняття своєї кандидатури на користь іншого кандидата, - ОНОВЛЕНО Андрій Садовий. Фото: RIA

За його словами, вирішальними у цьому рішенні будуть дані соціологічних досліджень. 

"Йдучи на вибори, я чудово усвідомлював бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі. Протягом кампанії мій штаб уважно відслідковує результати достовірних соцопитувань та тенденції. Я особисто багато спілкуюсь з людьми в регіонах. Очікуємо останні дані, які стануть вирішальними для подальших дій. Показники, на які будемо звертати увагу - рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві", - написав міський голова Львова у Facebook.

Він додав, що переконаний, що єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти.

"Журналістські розслідування показують нам лише вершинку корупційного айсбергу. Реальність значно страшніша і змінити її ми повинні!", - додав він.

Оновлення:

У свою чергу лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко повідомив, що планує провести у четвер зустріч з Андрієм Садовим, інформує DT.ua.

"Настав час - єднати зусилля і перемагати мародерів. Щоб дати шанс Україні і українцям. За пару годин зустріч з Андрієм Івановичем. Будемо приймати рішення. Важливе і відповідальне", - зазначив Гриценко.

До 8 березня кандидати в президенти можуть відкликати свою кандидатуру на виборах президента 31 березня.

Також, кандидат у президенти, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що шанує позицію співака Святослава Вакарчука, який повідомив, що не братиме участі у президентських виборах і нагадав, що його пропозиція щодо об‘єднання на парламентських виборах досі актуальна.

 
 
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28 02 2019 10:50
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