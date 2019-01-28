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Садовий звернувся до Вакарчука щодо об‘єднання на виборах

Садовий шанує позицію Святослава
Кандидат у президенти, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що шанує позицію співака Святослава Вакарчука, який повідомив, що не братиме участі у президентських виборах і нагадав, що його пропозиція щодо об‘єднання на парламентських виборах досі актуальна.
Садовий звернувся до Вакарчука щодо об‘єднання на виборах Фото:112.ua

"Шаную позицію Святослава. Знаю, що він дуже серйозно ставиться до своїх політичних кроків", - сказав Садовий у Facebook.

"Моя пропозиція про об‘єднання зусиль на парламентські вибори є актуальною. Разом зможемо змінити обличчя української політики доволі швидко", - додав він.

Нагадаємо, Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук офіційно заявив, що не братиме участі у виборах президента навесні 2019 року.

Раніше, Святослав Вакарчук пообіцяв привести в українську політику нові обличчя.

 

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28 01 2019 13:22
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