НОВИНИКандидат у президенти, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий заявив, що шанує позицію співака Святослава Вакарчука, який повідомив, що не братиме участі у президентських виборах і нагадав, що його пропозиція щодо об‘єднання на парламентських виборах досі актуальна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Садовий звернувся до Вакарчука щодо об‘єднання на виборах
Садовий шанує позицію Святослава
Фото:112.ua
"Шаную позицію Святослава. Знаю, що він дуже серйозно ставиться до своїх політичних кроків", - сказав Садовий у Facebook.
"Моя пропозиція про об‘єднання зусиль на парламентські вибори є актуальною. Разом зможемо змінити обличчя української політики доволі швидко", - додав він.
Нагадаємо, Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук офіційно заявив, що не братиме участі у виборах президента навесні 2019 року.
Раніше, Святослав Вакарчук пообіцяв привести в українську політику нові обличчя.
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