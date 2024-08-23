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Салліван вперше відвідає Китай наступного тижня

23 серпня 2024, 17:31
Салліван вперше відвідає Китай наступного тижня
Wikipedia
Візит члена персоналу Білого дому триватиме з 27 до 29 серпня.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван наступного тижня відвідає Китай, аби зустрітися із міністром закордонних справ Ван Ї.

Про це повідомляє американський новинний сайт Axios із посиланням на поінформовані джерела.

Спілкування Саллівана та Ван Ї створить підґрунтя для можливої фінальної зустрічі президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вже цього року.

Після виходу із президентських перегонів Байден заявив, що планує приділяти більше часу закордонним справам і частіше подорожувати до інших країн.

Ймовірно, американський і китайський лідери зустрінуться під час саміту лідерів G20 у Бразилії після президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді.

Візит Саллівана на високому рівні до Китаю триватиме з 27 до 29 серпня і припадатиме на час, коли США виходять на фінішну пряму президентської кампанії, в якій обидві партії зайняли жорстку позицію щодо Китаю, особливо стосовно мит.

 
СШАКитайвізит Джейк Салліван

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