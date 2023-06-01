Саміт біля кордонів України є свідченням солідарності – Санду

Саміт Європейського політичного співтовариства проходить 1-2 червня у Молдові в замку Mimi за 35 кілометрів від Кишинева.

Проведення II саміту Європейської політичної спільноти у Молдові за 20 км від кордону з Україною є свідченням солідарності з українським народом. Також Молдова продемонструвала солідарність, приймаючи тисячі українських біженців.

Про це сказала президентка Молдови Мая Санду, зустрічаючи президента України Володимира Зеленського.

"Наше рішення зібратися сьогодні на другому саміті Європейської політичної спільноти всього за 20 км від українського кордону є чітким свідченням нашої солідарності з Україною та її народом. Українці борються за свободу, європейські цінності та майбутнє нашого континенту. Але потрібно зробити ще більше. Цей саміт надає платформу для пошуку рішень, які ми всі можемо взяти на себе, щоб повернути мир на континенті, подолати наслідки війни і захистити Європу", – заявила Санду.

За її словами, другий саміт Європейської політичної спільноти є чітким вираженням єдності, сили та рішучості діяти разом як єдина родина. Вона також наголосила, що росія розв'язала найбільшу війну на Європейському континенті з часів Другої світової.

"Війну, яка об'єднує нас у сильному бажанні відновити мир на нашому континенті", – підкреслила політикиня.

У саміті Європейського політичного співтовариства беруть участь 47 президентів та прем'єр-міністрів, а також глави європейських структур.