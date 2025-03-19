Саміт лідерів ЄС підтримає трибунал для путіна, проте без Угорщини

Очікується, що висновки затвердять 26 держав ЄС з 27.

В Брюсселі 20-21 березня відбудеться засідання Євроради, де буде окреслено необхідність притягнення до відповідальності винних за злочини, скоєні під час війни рф проти України, а також визнана важливість процесу створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.

Про це йдеться в проєкті тексту висновків саміту.

"Європейська рада підтверджує рішучу відданість Євросоюзу забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, скоєні у зв'язку з російською агресією проти України. У цьому контексті прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи, є важливим кроком", – написано в документі.

Лідери Євросоюзу назвуть важливим кроком створення Спецтрибуналу під егідою Ради Європи, що має на меті покарати винних за злочин агресії рф проти України і насамперед президента рф путіна і найвище керівництво РФ.

Однак частина висновків, присвячена Україні, не буде підтримана Угорщиною і очікується, що її затвердять 26 держав ЄС з 27.

Також днями Єврорада затвердила €3,5 млрд для України.