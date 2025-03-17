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Єврорада затвердила €3,5 млрд для України

17 березня 2025, 13:35
Єврорада затвердила €3,5 млрд для України
Фото: з відкритих джерел
Україна виконала необхідні умови, щоб отримати третій транш.

В понеділок, 17 березня, Рада Євросоюзу схвалила виплату Україні третього платежу в межах Ukraine Facility на суму майже 3,5 млрд євро. 

Про це повідомила пресслужба Ради Євросоюзу

"Незабаром Україна отримає приблизно 3,5 млрд вро після того, як Рада затвердила третю виплату безповоротних грантів і позик Україні в рамках програми Ukraine Facility", - йдеться в заяві.

В Раді додали, що головною метою Ukraine Facility є підтримка макрофінансової стабільності та відновлення, реконструкції та модернізації України.

"Завдяки цій третій виплаті Україна отримає близько 20 млрд євро в рамках Ukraine Facility з моменту її вступу в силу рік тому", - написал у Раді.

Україна виконала необхідні умови, викладені в Ukraine Facility, аби отримати третю виплату від Українського механізму.

"Україна успішно продемонструвала, що здійснила 13 різних кроків. До них належать, серед іншого, проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії, підвищення автономності енергорегулятора, спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС, ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій та продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини", - підсумували в Єврораді.

 
підтримка УкраїниЄврорада

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