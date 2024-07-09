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ПОЛІТИКА

Саміт НАТО розглядає фізичну форму Байдена під мікроскопом – WSJ

09 липня 2024, 16:18
Саміт НАТО розглядає фізичну форму Байдена під мікроскопом – WSJ
з вільних джерел
Президент зіткнеться з ключовим випробуванням під час триденного саміту НАТО.

Колись Білий дім сподівався, що саміт НАТО, який розпочнеться сьогодні у Вашингтоні, продемонструє лідерство президента Байдена в трансатлантичному Альянсі та його розбіжності з Дональдом Трампом. Натомість він стане ключовим випробуванням придатності Байдена до другого терміну.

Вдалий виступ під час триденної зустрічі лідерів країн-членів Організації Північноатлантичного договору може допомогти підтримати його кандидатуру. А ще одна невдача, така як дебати проти Трампа минулого місяця, може лише посилити заклики до 81-річного Байдена вийти з президентських перегонів.

Про це пише The Wall Street Journal.

"У нього абсолютно немає місця для будь-яких помилок, будь-яких промахів. Промахи, які стали досить звичними для Байдена і є лише фактором того, ким він є як людина і як президент, тепер будуть розглядатися європейськими лідерами як ширше питання про його придатність", — сказала Рейчел Ріццо, старший науковий співробітник Атлантичної ради.

Байден відкриє саміт своєю промовою сьогодні, 9 липня, після чого на нього чекає день зустрічей і вечеря в Білому домі для лідерів НАТО 10 липня і прес-конференція з журналістами в четвер, 11 липня. Він також проведе двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила 8 липня, що вона впевнена в здібностях президента.

Байден повідомив, що не збирається знімати свою кандидатуру.Відповідаючи на запитання, чи відмовиться він від участі у виборах, якщо його колеги-демократи в Конгресі скажуть, що він шкодить їхнім шансам на переобрання в листопаді, Байден сказав: "Якщо Господь Всемогутній вийде і скаже мені, то я можу це зробити".

вибориНАТОБайден

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