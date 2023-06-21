NASAMS захищатиме саміт НАТО у Литві
Про це повідомляє ABC.
Окрім батареї NASAMS для забезпечення безпеки саміту НАТО з Латвії до Литви ще вирушать близько 85 іспанських військовослужбовців.
"Цей внесок в оборону самого Вільнюського саміту НАТО демонструє нашу надійність, нашу сумісність з іншими системами НАТО і нашу відданість Атлантичному альянсу", пише ABC.
Іспанія розгорнула комплекс NASAMS в Латвії ще влітку минулого року.
Нагадаємо, що глава МЗС Литви заявив, що саміт НАТО буде історичним.