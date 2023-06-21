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NASAMS захищатиме саміт НАТО у Литві

21 червня 2023, 12:37
NASAMS захищатиме саміт НАТО у Литві
Фото: ru.delfi.lt
Під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня Іспанія відправить туди зенітно-ракетний комплекс NASAMS з військової бази Ліелварде в Латвії.

Про це повідомляє ABC.

Окрім батареї NASAMS для забезпечення безпеки саміту НАТО з Латвії до Литви ще вирушать близько 85 іспанських військовослужбовців.

"Цей внесок в оборону самого Вільнюського саміту НАТО демонструє нашу надійність, нашу сумісність з іншими системами НАТО і нашу відданість Атлантичному альянсу", пише ABC.

Іспанія розгорнула комплекс NASAMS в Латвії ще влітку минулого року. 

Нагадаємо, що глава МЗС Литви заявив, що саміт НАТО буде історичним.

НАТОЛитваNASAMS

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