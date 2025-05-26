Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Саміт НАТО в Гаазі можуть скоротити й оминути питання України — ЗМІ

26 травня 2025, 15:05
Саміт НАТО в Гаазі можуть скоротити й оминути питання України — ЗМІ
Фото: Пресслужба ПА НАТО
Саміт НАТО намагаються організувати так, щоб отримати схвалення президента США Дональда Трампа та уникнути масштабних конфліктів.

Підсумкове комюніке саміту країн НАТО, яке пройде в червні в Гаазі, планують помітно скоротити. До того ж у ньому, ймовірно, взагалі не згадають Україну.

Про це пише "Радіо Свобода".

Саміт НАТО намагаються організувати так, щоб отримати схвалення президента США Дональда Трампа та уникнути масштабних конфліктів. Зокрема, його вже скоротили з трьох до двох днів.

Підсумкове комюніке саміту також суттєво скорочують. Представники НАТО кажуть, що мета — обмежити фінальний документ лише трьома-чотирма абзацами — разючий контраст із попередніми самітами. Декларація Вашингтонського саміту 2024 року складалася із 40 абзаців, а комюніке саміту у Вільнюсі попереднього року розтягнулося на цілих 90, охоплюючи широкий спектр питань.

У цьогорічному тексті можуть взагалі не згадати росію — і, можливо, навіть Україну — що зробить зустріч у Гаазі дуже несхожою на попередні саміти.

У Вашингтоні та Вільнюсі порядок денний майже повністю був зосереджений на Україні — з гарячими дебатами щодо того, чи варто надавати їй запрошення до членства та як визначити її подальший шлях до вступу в Альянс.

З огляду на те, що Трамп, схоже, виключає членство України в НАТО у найближчому майбутньому, один європейський чиновник сказав "Радіо Свободі", що, можливо, буде краще взагалі не згадувати Україну в підсумковій декларації — принаймні зараз.

Будь-яка спроба узгодити формулювання може призвести до ще слабшої заяви, ніж та, яку було ухвалено у Вашингтоні у 2024 році, де НАТО принаймні зобов’язалося продовжувати підтримку Києва "на його незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО".

Це також ставить під питання, чи буде запрошений президент України Володимир Зеленський до Нідерландів після того, як він був головним гостем на попередніх самітах. Підтвердження його запрошення наразі немає, хоча більшість представників НАТО вважають, що врешті-решт він таки приїде. Водночас італійське агентство ANSA писало, що США виступають проти запрошення Зеленського.

Хоча від президента України все ще очікують на візит, він, імовірно, не отримає окрему зустріч Ради Україна—НАТО, як це було на двох попередніх самітах. Зараз Альянс знову зосереджується переважно на внутрішніх питаннях.

війна в Українісаміт НАТО

Останні матеріали

Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл: Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі – The Telegraph
Політика
Фіона Гілл: Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О’Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється