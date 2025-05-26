Саміт НАТО в Гаазі можуть скоротити й оминути питання України — ЗМІ

Саміт НАТО намагаються організувати так, щоб отримати схвалення президента США Дональда Трампа та уникнути масштабних конфліктів.

Підсумкове комюніке саміту країн НАТО, яке пройде в червні в Гаазі, планують помітно скоротити. До того ж у ньому, ймовірно, взагалі не згадають Україну.

Про це пише "Радіо Свобода".

Саміт НАТО намагаються організувати так, щоб отримати схвалення президента США Дональда Трампа та уникнути масштабних конфліктів. Зокрема, його вже скоротили з трьох до двох днів.

Підсумкове комюніке саміту також суттєво скорочують. Представники НАТО кажуть, що мета — обмежити фінальний документ лише трьома-чотирма абзацами — разючий контраст із попередніми самітами. Декларація Вашингтонського саміту 2024 року складалася із 40 абзаців, а комюніке саміту у Вільнюсі попереднього року розтягнулося на цілих 90, охоплюючи широкий спектр питань.

У цьогорічному тексті можуть взагалі не згадати росію — і, можливо, навіть Україну — що зробить зустріч у Гаазі дуже несхожою на попередні саміти.

У Вашингтоні та Вільнюсі порядок денний майже повністю був зосереджений на Україні — з гарячими дебатами щодо того, чи варто надавати їй запрошення до членства та як визначити її подальший шлях до вступу в Альянс.

З огляду на те, що Трамп, схоже, виключає членство України в НАТО у найближчому майбутньому, один європейський чиновник сказав "Радіо Свободі", що, можливо, буде краще взагалі не згадувати Україну в підсумковій декларації — принаймні зараз.

Будь-яка спроба узгодити формулювання може призвести до ще слабшої заяви, ніж та, яку було ухвалено у Вашингтоні у 2024 році, де НАТО принаймні зобов’язалося продовжувати підтримку Києва "на його незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО".

Це також ставить під питання, чи буде запрошений президент України Володимир Зеленський до Нідерландів після того, як він був головним гостем на попередніх самітах. Підтвердження його запрошення наразі немає, хоча більшість представників НАТО вважають, що врешті-решт він таки приїде. Водночас італійське агентство ANSA писало, що США виступають проти запрошення Зеленського.

Хоча від президента України все ще очікують на візит, він, імовірно, не отримає окрему зустріч Ради Україна—НАТО, як це було на двох попередніх самітах. Зараз Альянс знову зосереджується переважно на внутрішніх питаннях.