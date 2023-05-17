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ПОЛІТИКА

Саміт Ради Європи створив реєстр збитків для України

17 травня 2023, 13:11
Саміт Ради Європи створив реєстр збитків для України
Джерело: telegram.Smyhal
Рішення створити Реєстр збитків під егідою Ради Європи є історичним.

На саміті Ради Європи створили реєстр збитків для України, який відкриває шлях до майбутнього міжнародного комплексного механізму компенсації жертвам російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

43 країни та Євросоюз приєдналися або виявили намір приєднатися до Реєстру, створеного учасниками Саміту глав держав та урядів Ради Європи, який проходив у Рейк'явіку 16-17 травня.

"Реєстр є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні та українцям збитків, які росія завдала своєю жорстокою війною. Тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви", – зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що метою є створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату рф повного відшкодування Україні згідно з міжнародним правом. Зокрема за рахунок російських активів у світі.

"Рада Європи може і повинна відігравати важливу роль у забезпеченні підзвітності. Реєстр є важливим кроком до притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час жорстокої війни росії, і сильним сигналом підтримки України", – сказала прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич зазначила, що рішення створити Реєстр збитків під егідою Ради Європи є історичним. Вона сказала, що "це допоможе жертвам зафіксувати їхні збитки та є життєво важливим для будь-якого механізму компенсації. Підтримане великою коаліцією держав-членів і держав, що не є членами, а також ЄС, це одне з перших юридично обов'язкових рішень щодо притягнення росії до відповідальності за її дії".

Зазначається, що місцезнаходження Реєстру буде в Гаазі (Нідерланди), а офіс-супутник – в Україні. Реєстр створили на початковий період у три роки. Він слугуватиме записом доказів та інформації про претензії щодо збитків чи ушкоджень, спричинених російською агресією проти України.

Рада Європирф тероризмреєстр збитків

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