Саміт Україна-ЄС дав позитивний сигнал міжнародним інвесторам - Шмигаль
Про це в ході круглого столу з питань стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Вчора в Брюсселі завершився 22-ий саміт Україна-ЄС, де Президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель виступили зі спільною заявою, в якій задекларували європейський курс нашої держави. Вважаю це потужним сигналом проєвропейських намірів України для міжнародних інвесторів. Дана заява є основою для початку роботи нашого уряду над підготовкою Ради асоціації, яка запланована на 8 грудня", - сказав Шмигаль.
За його словами, для успішного залучення інвестицій, як зовнішніх так і внутрішніх, потрібно три фактори: інвестиційна структура, інвестиційний клімат та інвестиційні можливості, це три кити, на яких розвивається будь-яка інвестиційна діяльність у будь-якій країні.
Шмигаль вважає, що потенціал можливостей в Україні величезний, для цього уряд працює над малою та великою приватизацією та відповідними реформами, які з цим пов'язані. Ще один інструмент, який продовжує розвивати Україна, - це державне приватне партнерство та концесії.
"Це потужний інструмент, і тут у нас багато перспектив. Це усі інфраструктурні об'єкти: порти, вокзали, дорожнє господарство. Тут дійсно є великий інтерес як внутрішніх, так і зовнішній інвесторів", - зазначив Прем'єр.
Читайте також: Microsoft інвестує півмільярда доларів в український ринок
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна планує отримати близько $2 мільярдів за транзит газу з РФ — Коболєв
- ВІДЕО Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
- ВІДЕО Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною
- Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції