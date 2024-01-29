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Саміт ЄС 1 лютого розгляне питання збільшення військової допомоги Україні

29 січня 2024, 21:21
Саміт ЄС 1 лютого розгляне питання збільшення військової допомоги Україні
Фото: presstv.ir
Уряд ФРН передбачив у бюджеті на 2024 рік 7,4 млрд євро на військову допомогу Україні.

Канцлер ФРН Олаф Шольц не припиняє закликати союзників збільшити постачання Україні зброї, це питання буде піднято під час саміту глав держав ЄС 1 лютого.

Про це сказав на брифінгу  речник Федерального уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

Він зауважив, що в багатьох країнах ЄС лунають декларації про готовність допомагати Україні, але в реальності надавати допомогу стає для них дедалі складніше. Водночас у США питання підтримки Києва опинилось залежним від внутрішньополітичної дискусії. На тлі такого розвитку подій канцлер ФРН Олаф Шольц перебуває в постійному контакті як з американським керівництвом, так і своїми європейськими колегами, з початку року він проводить численні телефонні розмови з главами держав і урядів Євросоюзу, зазначив Гебештрайт.

"Ми бачимо, що це  може тривати певний час, отже ми маємо створити умови, щоби наша допомога продовжувала забезпечуватися в тривалій перспективі, щоби надати можливості Україні чинити опір агресору та відкинути ворога", - сказав речник.

Він поінформував, що уряд ФРН передбачив у бюджеті на 2024 рік 7,4 млрд євро на військову допомогу Україні. Це багато коштів, отже, можливість передати багато озброєнь, зазначив речник, але ця сума - це більше половини всього, що надають решта держав ЄС разом узяті. Шольц останніми днями неодноразово говорив, що цього недостатньо, та закликав інші країни подивитися, що ще вони можуть надати. Питання обговорюватимуть на саміті ЄС 1 лютого.

Гебештрайт також додав, що Німеччина передає Києву військову техніку та матеріали, які є ефективними, до яких є запчастини та боєприпаси, але також такі, які можна передавати протягом тривалого часу, а не одноразово. На запитання, чи ухвалив уряд рішення щодо передачі крилатих ракет Taurus, він відповів негативно.

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