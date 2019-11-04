ПОЛІТИКА НОВИНИ27 держав-членів ЄС досягли згоди щодо перенесення терміну Brexit.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саміт ЄС узгодив продовження терміну Brexit
ЄС затвердив "гнучкий" варіант продовження терміну Brexit до 31 жовтня
Фото: AFP
"Європейський союз 27 держав-членів погодив продовження статті 50. Тепер я буду зустрічатися з прем'єр-міністром Терезою Мей з питання згоди уряду Великої Британії", - написав Дональд Туск у twitter, інформує УП.
Пізніше він додав, що ЄС затвердив "гнучкий" варіант продовження терміну Brexit до 31 жовтня.
Нагадаємо, що палата громад парламенту Великої Британії підтримала пропозицію уряду звернутися до ЄС із проханням відтермінувати Brexit до 30 червня.
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