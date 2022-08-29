БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИSamsung розглядає криптовалютну платформу, за даними південнокорейських ЗМІ, приєднавшись до кількох компаній, які подають заявки на отримання ліцензій на запуск віртуальних бірж активів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Samsung планує запустити власну криптобіржу наступного року
samsung
Про це повідомляє Market Watch.
Samsung була однією з семи південнокорейських компаній, які направили заявки регуляторам на отримання ліцензій, котра необхідна для створення біржі криптовалют.
Samsung була однією з семи південнокорейських компаній, які направили заявки регуляторам на отримання ліцензій, котра необхідна для створення біржі криптовалют.
До слова, серед інших компаній була й Mirae Asset Securities Co – один із найбільших у країні брокерів на фондовому ринку.
Як повідомляють південнокорейські ЗМІ, Samsung розраховує створити нову біржу у першому півріччі 2023 року. Варто зауважити, що це не перший крок Samsung у напрямку ринку криптовалют. Раніше цьогоріч компанія додала в смартфони серії Galaxy, що випускаються нею, функцію криптовалютного гаманця.
Що таке онлайн криптобіржа
Криптобіржа (сервіс обміну криптовалют) – це онлайн-сервіс, який дозволяє клієнтам обмінювати криптовалюти на інші активи, наприклад, звичайні фіатні гроші або інші цифрові валюти. У світі існує близько тисячі видів криптовалют, найпопулярніша – Bitcoin. Також популярністю користуються Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano.
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29 08 2022 10:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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