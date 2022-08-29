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Samsung планує запустити власну криптобіржу наступного року

Samsung розглядає криптовалютну платформу, за даними південнокорейських ЗМІ, приєднавшись до кількох компаній, які подають заявки на отримання ліцензій на запуск віртуальних бірж активів.
Samsung планує запустити власну криптобіржу наступного року samsung
Про це повідомляє Market Watch.

Samsung була однією з семи південнокорейських компаній, які направили заявки регуляторам на отримання ліцензій, котра необхідна для створення біржі криптовалют.
 
До слова, серед інших компаній була й Mirae Asset Securities Co – один із найбільших у країні брокерів на фондовому ринку.
 
Як повідомляють південнокорейські ЗМІ, Samsung розраховує створити нову біржу у першому півріччі 2023 року. Варто зауважити, що це не перший крок Samsung у напрямку ринку криптовалют. Раніше цьогоріч компанія додала в смартфони серії Galaxy, що випускаються нею, функцію криптовалютного гаманця.
 
Що таке онлайн криптобіржа
 
Криптобіржа (сервіс обміну криптовалют) – це онлайн-сервіс, який дозволяє клієнтам обмінювати криптовалюти на інші активи, наприклад, звичайні фіатні гроші або інші цифрові валюти. У світі існує близько тисячі видів криптовалют, найпопулярніша – Bitcoin. Також популярністю користуються Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano.
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29 08 2022 10:43
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