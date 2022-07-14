ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПівденнокорейська компанія Samsung презентувала чип графічної оперативної пам’яті з вищою швидкістю та покращеною енергоефективністю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті
Новий чип може обробляти графічні зображення зі швидкістю до 1,1 терабайта за секунду
Фото: AFP
У компанії зазначили, що 24-гігабітний чип Graphics Double Data Rate 6 (GDDR6) використовує 10-нанометрову технологію третього покоління та може похвалитися швидкістю обробки даних, яка більш ніж на 30% перевищує існуючі продукти на ринку.
Новий DRAM-чип також може обробляти графічні зображення зі швидкістю до 1,1 терабайта за секунду, що є найшвидшим у світі, та є еквівалентом обробці 275 фільмів у форматі Full HD за секунду.
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14 07 2022 14:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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