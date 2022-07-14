Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті

Новий чип може обробляти графічні зображення зі швидкістю до 1,1 терабайта за секунду

Південнокорейська компанія Samsung презентувала чип графічної оперативної пам’яті з вищою швидкістю та покращеною енергоефективністю.

У компанії зазначили, що 24-гігабітний чип Graphics Double Data Rate 6 (GDDR6) використовує 10-нанометрову технологію третього покоління та може похвалитися швидкістю обробки даних, яка більш ніж на 30% перевищує існуючі продукти на ринку.

Новий DRAM-чип також може обробляти графічні зображення зі швидкістю до 1,1 терабайта за секунду, що є найшвидшим у світі, та є еквівалентом обробці 275 фільмів у форматі Full HD за секунду.