RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті

Новий чип може обробляти графічні зображення зі швидкістю до 1,1 терабайта за секунду
Південнокорейська компанія Samsung презентувала чип графічної оперативної пам’яті з вищою швидкістю та покращеною енергоефективністю.
Samsung представив найшвидший у світі чип графічної DRAM-пам’яті Фото: AFP

У компанії зазначили, що 24-гігабітний чип Graphics Double Data Rate 6 (GDDR6) використовує 10-нанометрову технологію третього покоління та може похвалитися швидкістю обробки даних, яка більш ніж на 30% перевищує існуючі продукти на ринку.

Новий DRAM-чип також може обробляти графічні зображення зі швидкістю до 1,1 терабайта за секунду, що є найшвидшим у світі, та є еквівалентом обробці 275 фільмів у форматі Full HD за секунду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2022 14:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.