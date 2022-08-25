Санкції майже зупинили експорт російського вугілля – ЗМІ

Експорт російського вугілля був фактично припинений через заборону Європейського Союзу організаціям з 27 країн страхувати та обслуговувати поставки російського палива в будь-яку точку світу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"За словами людей, знайомих із ситуацією, які побажали не називати своїх імен, оскільки справа приватна, АТ "СВЕК" (Сибірська вугільна енергетична компанія), найбільша російська гірничодобувна компанія, що видобуває енергетичне вугілля, не може доставляти свій товар з середини серпня. За словами людей, на ринках страхування та перестрахування домінують компанії ЄС, Великобританії та Швейцарії, тому судновласникам важко знайти страхове покриття", - йдеться у статті.

За даними джерел видання, заборона ЄС на імпорт російського вугілля та інших товарів почалася 10 серпня. Раніше цього місяця в роз’ясненні Європейська комісія заявила, що санкції також забороняють операторам ЄС надавати послуги, такі як фінансування та страхування, для всіх поставок таких продуктів, що походять з росії.

"Хоча російські вугільні шахти почали перенаправляти обсяги в Азію задовго до того, як заборона набула чинності, судновласники зазвичай перестраховують свої ризики у більших постачальників, які більше не можуть покривати такий експорт. Компанії розглядають інші варіанти, але вони будуть дорогими та потребуватимуть часу, кажуть люди. За їх словами, це призведе до ще більшого зростання цін", - йдеться у матеріалі.

росія входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, контролюючи близько 17% світових поставок.

Раніше повідомлялось, що Норвегія відібрала у росії роль найбільшого постачальника газу в Європі.