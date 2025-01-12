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ПОЛІТИКА

Санкції не зупиняють експорт російської нафти через Фінську затоку

12 січня 2025, 09:34
Санкції не зупиняють експорт російської нафти через Фінську затоку
Торгівля продовжується, незважаючи на санкції, введені ЄС.

Фінська затока залишається ключовим маршрутом для експорту російської нафти, незважаючи на спроби Європейського союзу обмежити доходи росії від продажу викопного палива. Експерти відзначають, що тіньовий танкерний флот відіграє важливу роль в обході санкцій, а переробка російської нафти в третіх країнах, таких як Індія дозволяє продуктам російського походження потрапляти на ринки ЄС і США.

Про це пише YLE.

До 30% російської нафти та нафтопродуктів експортується через цей маршрут. 2023 року доходи росії від продажу нафти досягали €1,5 млрд на тиждень.

Тіньові танкери перевозять до 70% російської нафти через Фінську затоку. За даними прикордонних служб, 30–40 таких суден щотижня перетинають затоку. Ці судна часто підозрюються у порушенні міжнародних норм, включаючи пошкодження підводної інфраструктури.

Індія збільшила закупівлі російської нафти у 15 разів у порівнянні з періодом до війни. Перероблена індійськими заводами нафта експортується до ЄС та США у вигляді нафтопродуктів.

Наприклад, Нідерланди, які раніше закуповували російську нафту безпосередньо, тепер купують нафтопродукти, вироблені з російської нафти в Індії.

ЄС заборонив прямий імпорт нафти, але припускає купівлю перероблених продуктів.

Угорщина, Словаччина та Чехія продовжують отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба". Ця практика викликає критику за використання "обхідних шляхів", які, по суті, підтримують російський експорт.

Попри санкції, експорт нафти залишається важливим джерелом доходу росії, фінансуючи її військовий бюджет. Продовження торгівлі російською нафтою, навіть у непрямій формі, підриває зусилля щодо санкційного тиску.

Нагадаємо, що минулого року Європа купила в росії 17,8 мільйона тонн скрапленого природного газу — це на два мільйони тонн більше, ніж у 2023 році. 

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