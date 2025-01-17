Санкції проти москви обвалили ринок доставки нафти до Китаю

За словами трейдерів, очікується, що ставки зростуть ще вище.

Вартість доставки російської сирої нафти ESPO до Китаю зросла більш ніж утричі після того, як США минулого тижня запровадили агресивні санкції проти нафтової промисловості москви, повідомляє 16 січня, у четвер.

Про це Bloomberg.

За словами трейдерів, очікується, що ставки зростуть ще вище. Вартість фрахту на транспортування нафти ВСТО з порту Козьміно на східному узбережжі росії до Китаю підскочила до 5-5,5 млн доларів у понеділок порівняно з 1,5 млн доларів до введення санкцій.

Адміністрація США розширила санкції щодо танкерів, націлившись на дві російські компанії, які обробляють понад чверть морського експорту виробника ОПЕК+, а також на страховиків і трейдерів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, 2024 року флот суден, занесених до чорного списку, перевіз близько 22% сирої нафти, відправленої морем. Санкції мали негайний вплив: судна, що перевозять вантажі ESPO та іншої російської марки - «Сокол», простоюють біля узбережжя Китаю, згідно з даними відстеження суден.

ESPO була фаворитом китайських нафтопереробників через його коротку відстань доставки. Більшість танкерів, що курсують за маршрутом між Козьміно і Китаєм, - це Aframax, які можуть перевозити 750 000 барелів (102300 тонн).

Ще до останніх санкцій США порти провінції Шаньдун з побоюванням ставилися до прийому санкціонованих танкерів після попередження від великого оператора терміналу. Шаньдун є домом для більшості незалежних нафтопереробних заводів Китаю.