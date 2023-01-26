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ПОЛІТИКА

Санкції проти рф стануть головним пріоритетом G7 - МЗС Японії

26 січня 2023, 12:10
Санкції проти рф стануть головним пріоритетом G7 - МЗС Японії
G7
Японія, яка цього року головує у "Великої сімці" (G7), очікує, що вторгнення росії в Україну домінуватиме в переговорах між найбільшими економіками світу з розвиненою економікою.

Про це повідомляє головний фінансовий дипломат Японії Масато Канда агентству Reuters.

"Санкції проти росії та підтримка України будуть головним пріоритетом на зустрічах фінансових лідерів G7 під головуванням Японії", - сказав Канда, який цього року займатиметься переговорами G7 щодо економічної політики.

Серед інших питань, які стоять на порядку денному G7, будуть глобальні проблеми боргу, сказав Канда. Різке зростання відсоткових ставок у США позначилося на номінованому в доларах боргу країн з ринком, що формується, який уже ослаб через пандемію, а тепер страждає від високих цін на імпорт продуктів харчування та енергоносіїв в результаті війни росії проти України.

Канда сказав, що Японія працює, щоб допомогти Шрі-Ланці, яка переживає найглибшу економічну кризу за 70 років, координуючи свої дії з Паризьким клубом країн-кредиторів та Міжнародним валютним фондом, щоб забезпечити участь Китаю та Індії у зусиллях щодо реструктуризації боргу острова.

За словами Канда, Токіо також планує очолити обговорення щодо розширення регіональної багатосторонньої угоди про валютні свопи, яка називається Угодою про багатосторонню ініціативу (CMIM), щоб підготуватися до майбутніх фінансових криз та стихійних лих.

Раніше повідомлялось, що уряд Японії планує майже вдвічі збільшити оборонний бюджет у найближчі п'ять років, а також боротися зі швидким зниженням народжуваності в країні.

ЯпоніяG7санкціі проти росії

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