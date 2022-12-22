Санкції проти росії досягли своєї "стелі" - єврокомісар

В ЄС уже не зможуть нічого вигадати з новими санкціями проти росії, головне, щоб кремль не обходив введених обмежень

За словами єврокомісара Віргініюса Синкявічюса, в ЄС уже не зможуть нічого вигадати з новими санкціями проти росії. Натомість Європа й надалі рухатиметься до своєї енергетичної незалежності від москви і стежитиме за тим, щоб кремль не обходив введених обмежень, пише LRT.

За словами політика, до останнього дев'ятого пакету обмежень не входять нові галузі російської економіки чи енергетики. Натомість пакет акцентує увагу на деталях та уточнює їх.

"Я давно сказав, що санкції досягли своєї стелі, і в цих санкціях не може бути нововведень. Я не бачу областей, де ці санкції мають бути доповнені чимось новим. Якщо реально подивитися на ці ключові області, коли йдеться про російську економіку, ця петля досить потужна. І вона продовжує просуватися вперед у тому, що стосується залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв", — заявив Синкявічюс.

За словами європейського чиновника, виконано найважливішу роботу з просування до енергонезалежності від росії — ЄС вдалося значно скоротити імпорт російського газу з 40 до 9 відсотків. На цьому тлі Брюсселю зараз необхідно забезпечити виконання вже введених санкцій та не допустити їх можливого обходу.

"Мабуть, найголовніше зараз - реалізувати те, що вже прийнято, домогтися того, щоб це було реалізовано. Щоб росія не оминала санкції через інші сусідні держави, а це матиме найбільший тиск на рф", - наголосив Синкявічюс.