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Санкції проти росії самі по собі не зупинять війну – Боррель

27 грудня 2022, 14:14
Санкції проти росії самі по собі не зупинять війну – Боррель
Фото: з вільних джерел
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає ефективними санкції, запроваджені Євросоюзом проти росії за розв’язану нею війну, та переконаний, що їхня дія стане помітніша з часом.

Про це він сказав в інтерв’ю PAP.

На питання про те, чи вважає він ефективними санкції ЄС, дипломат відповів ствердно. "Санкції, у поєднанні з військовою підтримкою, міжнародним тиском та дилпоматичними зусиллями, дають свої плоди. І що більше часу минатиме, тим болючішими вони ставатимуть для керівництва у Кремлі та російської економіки", - зазначив Боррель.

Він зауважив, що головна мета санкційних обмежень - ускладнити путіну фінансування воєнної машини рф.

"Санкції - це не панацея, вони самі по собі не спинять війну. Це лише один з інструментів, які ми задіяли, але вже очевидно, що вони працюють і мають для росії серйозні наслідки: російська економіка суттєво постраждала і втрачає спроможність модернізуватися", - додав дипломат.

Він зазначив, що, за прогнозами ОЕСР, економіка рф у 2023 році скоротиться на 5,6%, найбільше серед країн Групи двадцяти; що з росії за своїм рішенням вийшли понад 1000 міжнародних компаній, які складали близько 40% ВВП росії і підтримували 5 млн робочих місць, а ЄС вже на 90% скоротив імпорт російської нафти і рекордно знизив залежність від російського газу. 

Нагадаємо, 16 грудня країни ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти росії.

війнаБоррельсанкціі проти росії

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