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Санкції вже заважають росії виробляти зброю – радник НАТО

Західні санкції починають заважати здатності росії виробляти сучасну зброю для війни в Україні.
Санкції вже заважають росії виробляти зброю – радник НАТО Фото: з вільного доступу

Про це повідомив агентству Reuters головний військовий радник НАТО, водночас додавши, що російська промисловість все ще може виробляти «багато боєприпасів».

США, ЄС та інші країни оголосили про кілька пакетів санкцій проти росії після її вторгнення в Україну 24 лютого, які включали заборону на продаж передових технологій.

«Їм дедалі більше заважають санкції, тому що деякі компоненти, які їм потрібні для їхніх систем озброєння, мали б надходити із західної промисловості», — сказав в інтерв’ю Роб Бауер, голландський адмірал, голова Військового комітету НАТО.

Перші серйозні ознаки нестачі стали помітні у здатності рф виробляти крилаті ракети та більш досконалу зброю. 

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель раніше також заявляв, що втрата технологій через санкції ЄС серйозно зашкодила здатності москви підтримувати виробництво зброї. 

За словами Бауера, в Україні воюють вже близько 85% російських військ, що обмежує можливості росії збільшити свою військову присутність, оскільки вона не може оголосити загальну мобілізацію без оголошення війни. До того ж, рівень підготовки задіяних солдатів не дуже високий.

Раніше в НАТО повідомили, що підтримка України з настанням зими не ослабне.

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18 09 2022 08:09
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