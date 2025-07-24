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Санкції ЄС: перший танкер відмовився доставити нафту рф для індійського НПЗ

24 липня 2025, 19:27
Санкції ЄС: перший танкер відмовився доставити нафту рф для індійського НПЗ
Фото: mcclatchydc.com
Постачальники і трейдери вже переглядають умови співпраці.

Європейські санкції проти найбільшого НПЗ Роснафти в Індії призвели до того, що танкери почали відмовлятися забирати нафтопродукти, заборонені для постачання до ЄС. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Тепер проблема поширюється й на постачальників сировини для заводу Nayara Energy, в якому Роснафті належить 49,13%. 

Після введення санкцій Nayara вперше не отримала партію сирої нафти Urals. Танкери, що мали доставити нафту, змінили маршрут або відмовилися від вантажу. 

Зокрема, танкер Omni, що транспортував близько 700 000 барелів російської нафти, прибув до порту Вадінар у штаті Гуджарат 18 липня, коли ЄС оголосив про нові санкції. Однак зараз судно знаходиться на якорі біля порту Мундра в штаті Пенджаб, де його призначення було змінене.

До цього два танкери, що підходили до Вадінара для перевезення дизельного пального, виробленого на НПЗ Nayara, скасували свої заявки. Першим це зробив танкер Talara, а згодом - Chang Hang Xing Yun, який тепер направляється до Кувейту для перевезення аналогічного вантажу.

Також відомо, що партію Urals, яку мав доставити Omni, перепродали компанії HPCL-Mittal Energy у Мундрі.

Санкції також обмежують доступ Nayara до фінансування. Тепер компанія вимагає передплату або товарний акредитив перед відвантаженням продукції. Це змушує трейдерів сумніватися в доцільності участі в тендерах Nayara, оскільки така практика суперечить звичайній схемі розрахунків, де затримка становить 15-30 днів.

З огляду на санкції, учасники ринку очікують, що судновласники можуть почати діяти з обережністю, а банки та торгові партнери також можуть переглянути умови співпраці. Євросоюз уточнив, що заборона набуде чинності з 21 січня 2026 року, проте ринок вже почав на це реагувати.

18 липня Євросоюз погодив 18-й пакет санкцій проти росії.

 

Росіясанкціїнафта

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