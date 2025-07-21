Санкції ЄС проти російського дизелю набудуть чинності на початку 2026 року

Це фактично перекриває один з основних шляхів обходу чинних санкцій щодо експорту російської нафти.

Європейський Союз оголосив, що частина нового пакету санкцій проти рф, спрямована на обмеження імпорту пального, виготовленого з російської сирої нафти, набуде чинності лише у січні 2026 року.

Про це повідомляє агенція Bloomberg..

В юридичних документах, оприлюднених цими вихідними, ЄС підтвердив, що заборона набуде чинності 21 січня наступного року.

Наприкінці минулого тижня Євросоюз заявив про схвалення заборони на імпорт нафтопродуктів, зокрема дизельного пального, які виготовляються в третіх країнах із використанням російської сировини.

Такий крок фактично перекриває один з основних шляхів обходу чинних санкцій щодо експорту російської нафти.

Раніше такі великі покупці, як Індія, купували російську нафту за зниженими цінами, переробляли її на власних нафтопереробних заводах і продавали готові продукти, зокрема дизель, європейським країнам.

"ЄС дав ринку дизельного пального певний перепочинок, в останній момент запровадивши шестимісячний перехідний період для імпорту нафтопродуктів із третіх країн, виготовлених із російської сировини", - зазначила аналітикиня Rabobank Флоренс Шміт.

Нагадаємо, 18 липня Євросоюз погодив 18-й пакет санкцій проти росії.