Санкціоновані танкери, що перевозили російську нафту, зараз простоюють біля берегів Китаю

Міністерство фінансів США 10 січня оголосило про нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору, включно з найбільшою нафтовою компанією "Газпром нафта" та "Сургутнафтогазом".

Три танкери, що перевозять понад 2 млн барелів російської нафти, зупинилися біля портів східного Китаю. Вони потрапили під санкції США, оголошені 10 січня.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними компанії Kpler, яка спеціалізується на збиранні даних про сировинні ринки, судно Huihai Pacific мало прибути в Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 тисяч барелів сирої нафти ВСТО з російського тихоокеанського порту Козьміно на початку місяця. Однак у вихідні воно змінило курс і тепер стоїть на стоянці біля берега, завантажене нафтою.

Це судно, як і багато інших, потрапило під найагресивніший пакет заходів, спрямованих проти російського експорту нафти з моменту вторгнення в Україну на початку 2022 року. Під санкції потрапили кілька танкерів і принаймні один трейдер, який торгує нафтою марки ВСТО - сортом, якому віддають перевагу незалежні китайські нафтопереробники, або "чайники".

Mermar вийшов з Козьміно 5 січня з більш ніж 755 тис. барелів ВСТО і мав зайти в порт Яньтай цього тижня, але тепер чекає біля берега, показують дані Kpler. Olia вийшла з російського порту 7 січня з майже 709 тисячами барелів цього сорту і також прямувала в Яньтай, але зараз перебуває в Жовтому морі.

Дії Вашингтона було вжито всього за кілька днів після того, як компанія Shandong Port Group, що управляє кількома портами в провінції, закликала термінали припинити приймати і вивантажувати санкціоновані нафтові танкери.

Відтепер НПЗ Китаю та Індії закуповуватимуть більше нафти з Близького Сходу, а також з Африки та Америки. Це призведе до зростання цін і витрат на перевезення, оскільки нові санкції США проти рф обмежують постачання російської нафти найбільшим клієнтам москви.

Міністерство фінансів США 10 січня оголосило про нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору, включно з найбільшою нафтовою компанією "Газпром нафта" та "Сургутнафтогазом", щоб завадити Москві в її війні з Україною, позбавивши її мільярдів доларів на місяць.

Санкції також зачіпають понад 180 суден і десятки нафтотрейдерів, постачальників послуг у сфері нафтової промисловості, страхових компаній і посадовців енергетичного сектора.