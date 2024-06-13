Санкційний тиск на росію зростає: Британія додала 50 нових позицій

торкнулись шести кораблів так званого "тіньового флоту".

Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки (США), розширила санкції проти російської федерації.

Про це повідомляється на урядовому сайті Британії.

Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого "тіньового флоту".

Під санкції потрапили:

найбільша в росії за обсягом торгів біржа "Московська біржа";

"СПБ-біржа".

"Національний кліринговий центр";

"Національний розрахунковий депозитарій росії";

"Ингосстрах".

Зокрема обмеження торкнулись голови правління "Московської біржі" Юрія Денисова, бізнесмена Івана Тавріна, засновника "Інсайту" Авета Міракяна, співвласника "Групи Астра" Дениса фролова й власника групи S8 Capital Армена Саркісяна.

Окрім росії, санкції були націленій й проти компаній з Китаю, Киргизії, Туреччини, Ізраїлю, ЦАР, ОАЕ.

Від початку повномасштабного вторгнення терористів на територію України, західні партнери посилили санкційний тиск проти російської федерації. Як приклад, загалом Європейський союз (ЄС) запровадив проти ворога вже 13 пакетів санкцій.

Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу росії.