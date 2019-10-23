САП почала розслідувати можливе отримання хабарів 11 депутатами від "Слуги народу"

САП з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого вчинення корупційного злочину депутатами Ради. Так, за інформацією, оприлюдненою в засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тис. доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження щодо можливого хабарництва 11 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу", повідомляє "LB.ua".

"САП з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого вчинення корупційного злочину депутатами Ради. Так, за інформацією, оприлюдненою в засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тис. доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Досудове розслідування доручено детективам НАБУ.

У понеділок фракція "Слуга народу" проведе засідання для обговорення скандалу про можливий підкуп нардепів. Про це повідомив депутат Віталій Безгін. Він назвав інформацію про підкуп "спекуляціями" і зазначив, що він би "не довіряв журналістам".

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю LB.ua розповів, що групи впливу намагаються підкупити депутатів. Так, за його словами, нардепам пропонують 30 тисяч доларів за прогул засідання. Після цього депутат від "Слуги народу", заступник голови фінансового комітету Ради Олександр Дубінський повідомив, що в Офісі президента вимагають від усіх представників СН пройти детектор брехні.

Пізніше у фракції заявили, що ще не визначилися з перевіркою парламентаріїв на "поліграфі", також повідомляли, що керівництво фракції вирішило спочатку провести переговори.

Нагадаємо, що компетентні органи перевірятимуть повідомлення викривачів корупції.