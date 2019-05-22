ПОЛІТИКА НОВИНИПісля зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
САП відкрила справу на Порошенка
Правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка
Фото: Укрінформ
"За результатами особистого прийому Холодницького гр. Крючкова щодо правомірності дій колишнього президента, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів… прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні прес-служби САП.
Також відомості до ЄРДР внесли щодо "керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%".
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