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САП відкрила справу на Порошенка

Правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка
Після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка.
САП відкрила справу на Порошенка Фото: Укрінформ

"За результатами особистого прийому Холодницького гр. Крючкова щодо правомірності дій колишнього президента, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів… прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні прес-служби САП.

Також відомості до ЄРДР внесли щодо "керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%".

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22 05 2019 16:16
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