Вакарчук назвав головну помилку Порошенка

"Люди чекали простих і зрозумілих правил гри, чекали відновлення справедливості. Цього не сталося. Саме цьому український народ дав оцінку"

Головною помилкою п'ятого президента Петра Порошенка за роки каденції є незадоволений попит українців на справедливість.

Вакарчук наголосив на важливості для громадян не критикувати чи любити політика за його ім’я, а оцінювати за діями. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Радіо НВ".

"Я думаю, що президент Порошенко мав унікальну можливість змінити всю систему справедливості в країні. Це найбільша претензія, яку, я думаю, йому висунув виборець. Попри зрозумілі успіхи (і його особисті, і його команди), оцей запит на справедливість, на боротьбу з корупцією, на зміни на якісніше - те, що можна було відчути і порухати руками (для життя кожного українця), мені здається, цей запит людей не був виконаний", – сказав співак.

"Люди чекали простих і зрозумілих правил гри, чекали відновлення справедливості. Цього не сталося. Саме цьому український народ дав оцінку", – додав він.

Вакарчук наголосив, що Порошенко на посаді президента також здійснив речі, за які йому можна подякувати: безвізовий режим з ЄС, надання автокефалії українській церкві та реформи в армії.

Нагадаємо, що новостворена партія "Голос", яку очолює Святослав Вакарчук, має на меті зробити так, щоб новий президент був підзвітний виборцям.