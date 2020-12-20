Сатурн і Юпітер зіллються у "Вифлеємську зірку" 21 грудня
Це рідкісне явище в 2020 році буде особливим з двох причин, повідомляє "Укрінформ".
По-перше, так близько ці дві планети останнього разу сходилися приблизно 800 років тому, більше такого за нашого життя не відбудеться.
По-друге, той факт, що їх з'єднання відбудеться 21 грудня, в день зимового сонцестояння, - якраз напередодні західного Різдва - породило теорії про те, що, можливо, саме з'єднання Юпітера і Сатурна описане в Новому завіті як Вифлеємська зірка, що зійшла близько 2000 років тому та стала провісником народження Ісуса Христа.
Зближення Сатурна і Юпітера вже почалося, кожного ясного вечора ці два небесних тіла можуть бачити практично всі мешканці Землі.
Однак їх візуальне "злиття" відбудеться саме в найдовшу ніч і за ясної погоди буде спостерігатися поблизу лінії горизонту в південно-західній частині неба.
Астрономи кажуть: це можна буде побачити не тільки за допомогою телескопів і біноклів, а й навіть неозброєним оком. І найкраще - з високої точки.
Триватиме воно протягом п'яти днів.
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