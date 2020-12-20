Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Сатурн і Юпітер зіллються у "Вифлеємську зірку" 21 грудня

Спостерігати за явищем можна протягом п'яти днів
Сатурн і Юпітер 21 грудня підійдуть на нічному небокраї один до одного настільки близько, що з точки зору земного спостерігача будуть виглядати однією яскравою зіркою.
Сатурн і Юпітер зіллються у "Вифлеємську зірку" 21 грудня Фото: astro-nevs.ru

Це рідкісне явище в 2020 році буде особливим з двох причин, повідомляє "Укрінформ".

По-перше, так близько ці дві планети останнього разу сходилися приблизно 800 років тому, більше такого за нашого життя не відбудеться.

По-друге, той факт, що їх з'єднання відбудеться 21 грудня, в день зимового сонцестояння, - якраз напередодні західного Різдва - породило теорії про те, що, можливо, саме з'єднання Юпітера і Сатурна описане в Новому завіті як Вифлеємська зірка, що зійшла близько 2000 років тому та стала провісником народження Ісуса Христа.

Зближення Сатурна і Юпітера вже почалося, кожного ясного вечора ці два небесних тіла можуть бачити практично всі мешканці Землі.

Однак їх візуальне "злиття" відбудеться саме в найдовшу ніч і за ясної погоди буде спостерігатися поблизу лінії горизонту в південно-західній частині неба.

Астрономи кажуть: це можна буде побачити не тільки за допомогою телескопів і біноклів, а й навіть неозброєним оком. І найкраще - з високої точки.

Триватиме воно протягом п'яти днів.

Читайте також: Астрономи знайшли у Всесвіті нову подвійну планету

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 12 2020 12:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.