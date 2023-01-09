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ПОЛІТИКА

САУ Archer може отримати Україна від Швеції

09 січня 2023, 19:05
САУ Archer може отримати Україна від Швеції
Джерело: wikipedia
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна може отримати САУ Archer.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Прем'єр також зазначив, що минулого року Україна не отримала артилерійські установки, тому що зо його словами Archer не стояв на першому місці в списку бажань України. Проте під час конференції "Народ і оборона" в Селені Крістерссон заявив, що артилерійська система все ж може опинитися в Україні.

"Я весь час говорив, що ми достатньо сильні, щоб мати змогу зробити внесок із такою передовою системою зброї. Ця робота триває, і я повернуся, щойно ми її закінчимо", - сказав прем'єр.

За словами Крістерссона Archer залишається головним пріоритетом в допомозі Україні з боку Швеції.

Нагадаємо, під час звернення до прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, Зеленський закликав передати ЗСУ системи Archer й посилити спроможності України в захисті неба зенітно-ракетними комплексами RBS-98 й літаками Gripen.

Також раніше писали, що Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС в Києві.

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