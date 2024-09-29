Саудівська Аравія готова стати посередником задля завершення війни росії в Україні

Ер-ріяд того року приймав зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій.

Королівство Саудівська Аравія висловило готовність продовжувати свої посередницькі зусилля між москвою і Києвом для досягнення мирного врегулювання.

Про це заявив глава МЗС країни принц Фейсал бін Аль Сауд на дебатах 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки і стабільності. Минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій", - оголосив принц.

Саудівський принц вважає, що необхідно "докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок".

"Королівство також підтверджує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - підсумував Сауд.

Нагадаємо, що влітку Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії. Під час свого візиту він зустрівся з його високістю спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.