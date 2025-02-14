Саудівська Аравія підтвердила готовність прийняти Трампа і путіна

Королівство привітало нещодавню розмову двох президентів.

Ер-Ріяд висловив готовність прийняти та провести зустріч на своїй території президента США Дональда Трампа і Володимира путіна.

Про це йдеться у заяві саудівського МЗС, яка була опублікована в соцмережі X (Twitter).

"Королівство висловлює свою підтримку проведенню саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення стійкого миру між росією та Україною", - йдеться в дописі.

Також Саудівська Аравія вітає телефонну розмову, що пройшла 12 лютого між Трампом і путіним, та оголосила про можливість проведення саміту за їх участю у Королівстві Саудівська Аравія.

Ще на початку березня 2022 року наслідний принц і прем’єр-міністр КСА Мухаммед бін Салман бін Абдульазіз під час телефонних розмов із очільником рф путіним і Президентом України Володимиром Зеленським "висловив готовність Королівства надати свої посередницькі послуги для досягнення політичного врегулювання кризи".

"Протягом останніх трьох років Королівство продовжувало ці зусилля, зокрема шляхом організації численних зустрічей з цього питання", - додали в МЗС Саудівської Аравії.

Зранку, 14 лютого, Трамп анонсував мирні перемовини в Саудівській Аравії наступного тижня.