Саудівська Аравія почала масову COVID-вакцинацію
Зокрема, щеплення зробив глава МОЗ країни Тауфік аль-Рабі, повідомляє "Укрінформ".
Минулого тижня королівство схвалило використання COVID-вакцини, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech. В середу країна отримала перші дві партії доз вакцин.
Влада попросила жителів країни зареєструватися для вакцинації за допомогою мобільного додатка, розробленого МОЗ. За добу у ньому зареєструвалося понад 150 тис. людей.
Зазначається, що вакцинація у Саудівській Аравії проходитиме у три етапи. В першу чергу вакцинують людей старше 65 років, медпрацівників та осіб, що мають хронічні захворювання. В рамках другого етапу щеплення зроблять тим, хто старше 50 років, тоді як останній етап зробить вакцину доступною для решти населення.
Раніше королівство заявило, що вакцини від COVID-19 будуть безкоштовно надаватися громадян країни та іноземцям.
У Саудівській Аравії, де проживає близько 34 мільйонів людей, зафіксовано понад 360 тис. випадків коронавірусу, у тому числі 6 тис. смертей.
Нагадаємо, що Велика Британія першою на Заході починає масову вакцинацію від COVID-19
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