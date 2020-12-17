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Саудівська Аравія почала масову COVID-вакцинацію

Минулого тижня королівство схвалило використання COVID-вакцини, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech
Міністерство охорони здоров'я Саудівської Аравії заявило, що у країні розпочалася масова вакцинація населення від COVID-19.
Саудівська Аравія почала масову COVID-вакцинацію Фото: вакцина (freepik)

Зокрема, щеплення зробив глава МОЗ країни Тауфік аль-Рабі, повідомляє "Укрінформ".

Минулого тижня королівство схвалило використання COVID-вакцини, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech. В середу країна отримала перші дві партії доз вакцин.

Влада попросила жителів країни зареєструватися для вакцинації за допомогою мобільного додатка, розробленого МОЗ. За добу у ньому зареєструвалося понад 150 тис. людей.

Зазначається, що вакцинація у Саудівській Аравії проходитиме у три етапи. В першу чергу вакцинують людей старше 65 років, медпрацівників та осіб, що мають хронічні захворювання. В рамках другого етапу щеплення зроблять тим, хто старше 50 років, тоді як останній етап зробить вакцину доступною для решти населення.

Раніше королівство заявило, що вакцини від COVID-19 будуть безкоштовно надаватися громадян країни та іноземцям.

У Саудівській Аравії, де проживає близько 34 мільйонів людей, зафіксовано понад 360 тис. випадків коронавірусу, у тому числі 6 тис. смертей.

Нагадаємо, що Велика Британія першою на Заході починає масову вакцинацію від COVID-19

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17 12 2020 12:16
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